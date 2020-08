Coronavirus, la Spagna schiera l’esercito: “Piegheremo di nuovo la curva dei contagi” (Di martedì 25 agosto 2020) Alla luce dell’incremento di casi registrato nelle ultime settimane nel Paese iberico, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che il governo metterà a disposizione 2mila soldati per monitorare i contagi di Coronavirus nelle comunità autonome: “Piegheremo di nuovo la curva dei contagi e dobbiamo farlo insieme“, ha affermato il premier in conferenza stampa. La maggioranza del territorio spagnolo è considerata da gran parte dei Paesi dell’Europa centrale e orientale una zona a rischio per i contagi, con l’imposizione di misure restrittive per i viaggiatori. Finora la Spagna ha registrato oltre 405mila casi e quasi 29mila morti.L'articolo Coronavirus, la Spagna schiera l’esercito: ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Spagna oltre 20mila nuovi casi in 3 giorni: ora misure drastiche #coronavirus… - RaiNews : Nei primi 10 paesi più colpiti al mondo c'è anche la #Spagna, che in tre giorni ha registrato 19.382 nuovi casi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Sanchez annuncia l'esercito contro la pandemia in Spagna #coronavirus - ErmannoKilgore : Per gli idioti di casa nostra.... - GINA32451015 : RT @chruggeriTg2: #Spagna #Sanchez schiera esercito contro #coronavirus -