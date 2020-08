Coronavirus, la Germania: “Test obbligatorio per chi arriva da Parigi e Provenza”. Le due regioni diventano “zone a rischio” (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo l’impennata dei contagiregistrata in Francia nelle ultime settimane, era solo questione di tempo. E ora è arrivata l’ufficialità: la Germania ha inserito le regioni francesi dell’Ile-de-France (dove si trova Parigi) e di Provenza-Alpi-Costa azzurra nella lista delle zone a rischio per il Coronavirus. Lo ha annunciato nella tarda serata di ieri il ministero della Salute di Berlino. Ciò significa che chi rientra da queste aree dovrà sottoporsi a un test e restare in quarantena fino al risultato. Una misura che restringe le possibilità di spostamento all’interno dell’Unione europea dopo il via libera di fine giugno e che si aggiunge alle norme già in vigore in diversi Paesi. Come in Italia, dove il 12 agosto il ministero della ... Leggi su ilfattoquotidiano

