Coronavirus, la corsa delle Regioni al vaccino antinfluenzale: “Richieste aumentate del 40% rispetto all’anno scorso” (Di martedì 25 agosto 2020) In assenza di un vaccino anti-Covid, le Regioni italiane corrono per accaparrarsi quante più dosi di antinfluenzale possibile. Tanto che rispetto allo scorso anno le richieste alle aziende farmaceutiche sono aumentate del 40%. A riferirlo, il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, che assicura una risposta positiva a tutta le richieste. La vaccinazione anti-influenza è considerata un passo cruciale contro l’epidemia, tanto che numerosi studiosi, tra cui il virologo Massimo Galli, ne hanno evidenziato l’importanza: essendo “protetti” dai normali sintomi influenzali, si evita la sovrapposizione con quelli del Covid, e quindi si riducono i tempi di diagnosi, oltre a ridurre le complicanze da influenza nei soggetti a rischio e gli accessi al pronto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Flavio Briatore positivo al Covid: è ricoverato al San Raffaele di Milano: «Stabile e in buone condizioni»

Flavio Briatore è ricoverato da domenica 23 agosto al San Raffale di Milano — con febbre e globuli bianchi bassi (leucopenia) — per aver contratto il Covid. Secondo quanto risulta al Corriere, oggi so ...

