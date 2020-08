Coronavirus, KFC cambia slogan perché non adatto alla situazione (Di martedì 25 agosto 2020) L’importante catena di fast food KFC ha cambiato lo slogan pubblicitario a causa del Coronavirus. Il responsabile marketing: “Non adatto al momento”. A seguito di alcune lamentele dei clienti, la nota catena di fast food KFC ha rimosso, momentaneamente, lo slogan che la accompagnava da diversi anni. “Buono da leccarsi le dita”, non farà più … L'articolo Coronavirus, KFC cambia slogan perché non adatto alla situazione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

