Coronavirus Italia, Miozzo: “Epidemia fuori controllo”. Ecco cosa sta succedendo (Di martedì 25 agosto 2020) "Paghiamo un'estate in libertà, con party sulle spiagge, discoteche aperte e assembramenti senza regole. Se la curva continua a salire dobbiamo cominciare a preoccuparci: entro fine mese sapremo cosa sta succedendo". A parlare è Agostino Miozzo, a capo del Comitato tecnico-scientifico, che in una intervista a Il Giornale ha fatto il punto della situazione dell'emergenza Covid-19 in Italia dopo il nuovo aumento del numero dei contagi. Secondo l'ultimo bollettino di ieri, sono state registrate 953 nuove infezioni, la maggior parte delle quali sono casi di rientro dalle vacanze da aree a rischio. Per Miozzo, "l'epidemia è ormai fuori controllo. Una crescita sull’andamento dei contagi era prevista, però dobbiamo capire come si evolve ... Leggi su howtodofor

