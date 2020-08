Coronavirus Italia: aumentano i ricoveri, 878 nuovi contagi (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo l’impennata degli scorsi giorni che ha portato preoccupantemente i nuovi casi di contagio di Coronavirus in Italia salire nuovamente oltre la soglia dei 1000 in 24 ore, si registra in data odierna, 25 agosto, un nuovo rallentamento. Rispetto alla giornata di ieri in cui i nuovi casi registrati sono stati 953, scendono nelle ultime 24 ore a 878, un numero però ancora molto alto. Tutti gli ultimi aggiornamenti nel bollettino del 25 agosto. Coronavirus: 878 contagi in 24 ore, 4 morti L’emergenza sanitaria per il Coronavirus non è finita e le notizie che filtrano in questi ultimi giorni sono la prova tangibile che il virus continua a circolare. Oggi sono stati 878 i nuovi casi registrati nelle ... Leggi su thesocialpost

Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: 'Vogliamo tutelare la #salute di chi è in #Sicilia' - - Agenzia_Ansa : Le condizioni di Flavio #Briatore sono 'assolutamente stabili e buone': è quanto afferma una nota dello staff dell… - cosenoditi : RT @NicholasD_Altea: Vale anche per l’Italia #aia #Treviso - vi__enne : Aggiornamento #Rischio #coronavirus #25agosto Analisi completa: -