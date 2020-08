Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): “Lasciamo perdere Russia e Cina, i primi vaccini arriveranno nel primo trimestre del 2021” (Di martedì 25 agosto 2020) “Nei prossimi tre mesi inizieremo ad avere i dati sull’efficacia del vaccino che abbiamo iniziato a sperimentare. Non si tratta di arrivare prima degli altri, ciò che importa è fare bene le cose. E avere un vaccino italiano per Sars-CoV-2 è importantissimo, non dipenderemo da altri Paesi“: è quanto ha spiegato il professore Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, in un’intervista a “Il Messaggero”. “Per una previsione mi affido a ciò che ha detto negli Stati Uniti, il professore Anthony Fauci, direttore dell’Istituto malattie infettive americano: vaccini su vasta scala potrebbero essere pronti nel primo trimestre 2021, ma dipende da come andranno le sperimentazioni. Lasciamo ... Leggi su meteoweb.eu

