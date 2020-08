Coronavirus, in Florida stop del giudice all’obbligo del rientro a scuola in presenza. A Seul chiusi di nuovo quasi tutti gli istituti (Di martedì 25 agosto 2020) Usa EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Tamponi per il test sul Coronavirus a Miami, in FloridaDalla Florida arriva lo stop di un giudice all’obbligo di riapertura delle scuole pubbliche imposta dal governatore Ron DeSantis, in linea con la volontà della Casa Bianca di riporta gli studenti nelle classi mentre la pandemia di Coronavirus continua a registrare numeri importanti negli Stati Uniti. Secondo il giudice, l’obbligo di rientro a scuola «ignora arbitrariamente la sicurezza», limitando la libertà dei singoli istituti di scegliere forme alternative come la didattica online. Una vittoria dell’American federation of teachers, il potente sindacato dei docenti, che per la ... Leggi su open.online

