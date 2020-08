Coronavirus in Campania, i dati del 24 agosto: 138 nuovi positivi (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 24 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 138 nuovi positivi su 3.620 tamponi effettuati. L’Unita’ di Crisi della regione Campania ha reso noto che nella giornata di oggi si registrano 138 nuovi casi positivi al Covid 19, di cui 41 di rientro (23 dalla Sardegna e 18 da … Leggi su 2anews

Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi V… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,6% Regioni con… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, saranno eseguiti 7.000 tamponi al giorno. DIRETTA - MondoNapoli : Coronavirus, il bollettino della Regione Campania: i dati del 25 agosto - - tvoggi : CORONAVIRUS: 138 POSITIVI, 14 GUARITI E 1 DECESSO Centotrentotto positivi di cui 41 casi di rientro (23 dalla Sarde… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

L’Aquila. Calano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 878 (contro i 953 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 4 i morti, lo stesso numero di ieri. I tamponi sono stati 72 ...Sono 878 i nuovi casi di Coronavirus e 4 i morti in Italia nelle ultime 24 ore ... mentre l'incremento più alto è nel Lazio con 143 nuovi positivi, poi la Campania con 138 e Lombardia e Veneto con 119 ...