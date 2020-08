Coronavirus, in Campania 138 nuovi positivi (41 provenienti da estero e Sardegna) (Di martedì 25 agosto 2020) Sono 138 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 3.620 tamponi. Dei 138 nuovi positivi, 41 sono relativi a rientri, 23 dalla Sardegna e 18 dall’estero. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale così a 5.976, mentre sono 390.239 i tamponi complessivamente analizzati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che c’è un nuovo deceduto, con i decessi totali che salgono a 442, mentre sono 14 i nuovi guariti: il totale dei guariti è ora 4.370, di cui 4.365 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

