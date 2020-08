Coronavirus, il ritorno dei No-Vax: insulti social allo Spallanzani dopo la sperimentazione del vaccino sull’uomo (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, insulti No-Vax allo Spallanzani dopo la sperimentazione del vaccino Nel giorno in cui all’istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma è partita la sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il Coronavirus, si sono risvegliati anche i No-Vax: la pagina Facebook dell’ospedale della Capitale è stata infatti letteralmente sommersa di messaggi tra insulti e polemiche. Tra chi crede che “il vaccino non farà effetto” perché “il virus ormai è mutato” e chi chiede di somministrarlo prima “a tutti i parlamentari, poi se tra cinque anni non avranno riportato ... Leggi su tpi

Bali ci ripensa e chiude ai turisti stranieri fino alla fine del 2020. In un primo momento, le autorità dell'isola indonesiana, popolare meta turistica, avevano annunciato il ritorno degli stranieri a ...

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.031 casi di positività, 116 in più rispetto a ieri, di cui 57 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...

