Coronavirus, il primo caso accertato di reinfezione (Di martedì 25 agosto 2020) Un paziente si é infettato due volte col Covid-19, ma di due ceppi diversi del Coronavirus mutato. Uno studio condotto dall'Università di Hong Kong, pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases, e che ha avuto larga eco sulla stampa locale, ha riscontrato la possibilità di una reinfezione. Gli studi sul Sars-Cov-2 si moltiplicano prendendo in esame diversi aspetti del patogeno e la risposta immunitaria che é la chiave per arginarne la propagazione. Un recente studio del Center for Infectious Disease presso La Jolla Institute for Immunology ha rilevato che alcune persone potrebbero presentare un grado di protezione pur senza essere state a contatto con il virus, ovvero disporre di cellule immunitarie in grado di riconoscere il Sars-CoV-2, forse - sulla scia di quanto osservato anche a ... Leggi su gqitalia

