Coronavirus, il dramma di Martina: «Con una sola serata in discoteca ho infettato i miei cari, mio papà ora è intubato» (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus: «Con una sola serata in discoteca ho infettato i miei cari, mio papà ora è intubato». Doveva essere un'estate di spensieratezza, si è... Leggi su ilmattino

brupaoloni : RT @AGisotti: #Libano in lockdown. Il dramma di bambini e famiglie in un Paese in crisi - Vatican News - Annalis80790333 : RT @AGisotti: #Libano in lockdown. Il dramma di bambini e famiglie in un Paese in crisi - Vatican News - fra_franzese : RT @mattinodinapoli: #coronavirus, il dramma di Martina: «Con una sola serata in #discoteca ho infettato i miei cari, mio papà ora è intuba… - Alessan32267656 : RT @AGisotti: #Libano in lockdown. Il dramma di bambini e famiglie in un Paese in crisi - Vatican News - AGisotti : #Libano in lockdown. Il dramma di bambini e famiglie in un Paese in crisi - Vatican News -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dramma Coronavirus, il dramma di Martina: «Con una sola serata in discoteca ho infettato i miei... Il Mattino Ristoratore suicida a Firenze, il fratello: «Terrorizzato da un nuovo lockdown per il Coronavirus»

Per il fratello Marco Vanni il problema non era pagare i debiti ma il futuro: «Non davano certezze, si parlava di un nuovo lockdown». La città di Firenze è sotto shock dopo il suicidio di un ristorato ...

I malati Covid all'ospedale Cotugno sono sempre più giovani. "Amplieremo la terapia sub intensiva"

Confermato un metro di distanza su bus e metro, ma con ripresa della scuola è rischio caos Con la riapertura della scuola in molte città si presenterà il problema del sovraffollamento dei mezzi del tr ...

Per il fratello Marco Vanni il problema non era pagare i debiti ma il futuro: «Non davano certezze, si parlava di un nuovo lockdown». La città di Firenze è sotto shock dopo il suicidio di un ristorato ...Confermato un metro di distanza su bus e metro, ma con ripresa della scuola è rischio caos Con la riapertura della scuola in molte città si presenterà il problema del sovraffollamento dei mezzi del tr ...