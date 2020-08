Coronavirus: il Cile supera i 400 mila casi registrati (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA, 25 AGO - Il ministero della Salute del Cile ha riferito che nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 1.406 nuovi casi di Coronavirus, portando il totale dei contagi finora rilevati a 400.985. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il ministero della Salute del Cile ha riferito che nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 1.406 nuovi casi di coronavirus, portando il totale dei contagi finora rilevati a ...

L'estate della pandemia, i test e le regole per i rientri a rischio

Nell'estate della pandemia di Covid-19 l'attenzione resta alta non solo per proteggersi dal rischio di contagio, ma per districarsi nella giungla di misure adottate da governo e regioni per i rientri ...

