Coronavirus, i contagi a quota +878 (ieri 953), con 25mila tamponi in più. Ancora 4 vittime. Lazio e Campania in testa per numero di nuovi casi – Il bollettino della Protezione civile (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Il bollettino del 25 agosto Scende Ancora, per il secondo giorno di fila, il dato relativo ai nuovi casi positivi. Oggi le nuove infezioni sono +878, ieri erano +953, due giorni fa +1210. I casi totali di Coronavirus, in Italia, hanno raggiunto la cifra di 261.174. L’incremento nel numero di test processati, come si apprende dal bollettino della Protezione civile, è pari a +26.400: oggi i tamponi analizzati sono stati 72.341, ieri 45.914 e due giorni fa 67.371. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati +4, facendo arrivare il computo totale delle ... Leggi su open.online

