Coronavirus Gran Bretagna: Boris Johnson valuta l’uso delle mascherine nelle scuole superiori (Di martedì 25 agosto 2020) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che il suo governo è pronto a consigliare agli studenti delle scuole superiori in Inghilterra di indossare le mascherine contro il Covid-19 “in alcuni contesti” se le prove mediche lo riterranno necessario per contenere la diffusione del contagio. Il governo britannico, che sovrintende alle scuole in Inghilterra, è stato sottoposto a crescenti pressioni per modificare i consigli sull’uso delle mascherine in determinati ambienti scolastici a seguito della decisione del governo scozzese di richiedere agli studenti di età superiore ai 12 anni di indossare i dispositivi di protezione. “Se ci sarà bisogno di cambiare il ... Leggi su meteoweb.eu

