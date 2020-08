Coronavirus, Galli: «Pochi casi da ricovero, nulla di paragonabile rispetto alla prima ondata» (Di martedì 25 agosto 2020) L’infettivologo del Sacco di Milano: i giovani non sviluppano forme particolarmente gravi, ma possono essere dei serbatoi d’infezione Leggi su corriere

