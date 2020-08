Coronavirus, Galli: “Pochi casi da ricovero, non è paragonabile alla prima ondata” (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, Galli: “Pochi casi da ricovero, non come la prima ondata” Il costante aumento dei contagi da Coronavirus in Italia, con l’ultimo bollettino che parla di 953 nuovi infetti, non preoccupa particolarmente Massimo Galli, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che in un’intervista al Corriere della Sera spiega: “Rispetto alla prima grande ondata non c’è nulla di paragonabile: c’è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili”, come avvenuto con la prima ondata nei mesi scorsi. Il professore spiega ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Aumento di contagi? Siamo ancora all’inizio. Ma non demonizziamo i giovani, ci sono sta… - SkyTG24 : Coronavirus, Galli: 'Non c'è nulla di paragonabile con prima ondata' - La7tv : #inonda Coronavirus, Massimo #Galli: 'Questo Paese soffre di regionalosi per quanto riguarda la sanità. Non si può… - Open_gol : Mascherine in classe, il fronte degli scettici si allarga. Galli e Andreoni: «Regole inattuabili» - zannazyu : RT @SkyTG24: Coronavirus, Galli: 'Non c'è nulla di paragonabile con prima ondata' -