Coronavirus, Francia: oltre 3mila positivi in 24 ore. In Spagna più di 2400 nuovi contagi, 1600 in Germania: “Test per chi arriva da Parigi e Provenza” (Di martedì 25 agosto 2020) Migliaia di contagi al giorno in Francia, Germania e Spagna, che fanno i conti con un aumento dei nuovi casi, molti dei quali legati a rientri dall’estero. Solo nelle ultime 24 ore il Paese guidato da Emmanuel Macron, che chiude all’ipotesi di lockdown, ha registrato altri 3.304 casi di positività, in aumento rispetto ai 1.955 di ieri ma in diminuzione rispetto ai quasi 5.000 (4.897) di due giorni fa. Numeri importanti legati anche all’aumento dei tamponi (oltre 100mila al giorno), mentre i decessi sono stati 16. E dopo l’impennata delle ultime settimane, la Germania – con 1.628 casi registrati nelle ultime 24 ore – ha inserito le regioni francesi dell’Ile-de-France (dove si trova Parigi) ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus, Francia: oltre 3mila positivi in 24 ore. In Spagna più di 2400 nuovi contagi, 1600 in Germania:… Il Fatto Quotidiano

Buone notizie per Civitavecchia nel nuovo report della Asl Roma 4. La Regione Lazio ha comunicato 8 casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4, nessuno dei quali a Civitavecchia, dove i ...

Coronavirus, in Francia oltre 10'000 contagi in tre giorni

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati circa 3'300. Diminuiscono tuttavia i pazienti ricoverati, ma crescono quelli in gravi condizioni Altri 3.304 casi di positività al Covid-19 sono stati registra ...

