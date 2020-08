Coronavirus, focolaio al Billionaire di Briatore: già registrati 52 casi (Di martedì 25 agosto 2020) Ancora nuovi casi di positività al Covid-19 registrati al Billionaire, il locale di proprietà di Flavio Briatore che impazza nella movida di Porto Cervo. Leggi su tuttonapoli

SkyTG24 : Coronavirus Francia, focolaio in resort per nudisti: 100 positivi - Corriere : Il focolaio dei nudisti - Open_gol : Francia, focolaio in un resort per nudisti: oltre 100 contagi. Le autorità: «Situazione molto preoccupante» - Miti_Vigliero : RT @Cartabellotta: Caro #Briatore l’esclusività del #Billionaire non conferisce alcuna forma di immunità al #coronavirus #discoteche #Sard… - tuttonapoli : Coronavirus, focolaio al Billionaire di Briatore: già registrati 52 casi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus Italia, ecco quali sono i nuovi focolai di Covid-19 Sky Tg24 Coronavirus: emergenza Striscia di Gaza, lockdown di 48 ore

GAZA - Le autorità palestinesi di Gaza hanno proclamato lo stato di emergenza in tutta la Striscia e un lockdown di almeno 48 ore dopo aver scoperto un focolaio di coronavirus in un supermarcato della ...

App Immuni, solo 5 milioni di download. Task force: "Scaricatela"

Dopo il grande successo iniziale, con 500mila download in un solo giorno, e due milioni in una settimana, la app Immuni ha registrato una battuta di arresto, anche se proprio in questo momento di risa ...

GAZA - Le autorità palestinesi di Gaza hanno proclamato lo stato di emergenza in tutta la Striscia e un lockdown di almeno 48 ore dopo aver scoperto un focolaio di coronavirus in un supermarcato della ...Dopo il grande successo iniziale, con 500mila download in un solo giorno, e due milioni in una settimana, la app Immuni ha registrato una battuta di arresto, anche se proprio in questo momento di risa ...