Coronavirus, Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele: condizioni serie (Di martedì 25 agosto 2020) commenta Flavio Briatore sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid-19. Secondo quanto riporta l'Espresso, l'imprenditore sarebbe arrivato nella struttura ... Leggi su tgcom24.mediaset

