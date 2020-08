Coronavirus: Flavio Briatore ricoverato a Milano (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo aver contratto il Coronavirus. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva: lo hanno riferito all’ANSA fonti vicine all’imprenditore. Oltre 50 i positivi trovati al Billionaire, il suo locale in Sardegna.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

