Coronavirus: Flavio Briatore ricoverato a Milano, condizioni “serie” (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo aver contratto il Coronavirus. Negli scorsi giorni Briatore, 70 anni, si era reso protagonista di una polemica molto dura contro il governo e le misure previste per il contrasto al Coronavirus, tra cui la chiusura dei locali della movida. Oltre 50 i positivi trovati al Billionaire, il suo locale in Sardegna. Briatore è arrivato ieri in ospedale, dove è stato ricoverato con sintomi da polmonite: è stata effettuata una tac ed è stato sottoposto al tampone, risultando positivo al Coronavirus. Secondo “l’Espresso” Briatore non si trova in terapia intensiva ma le sue ... Leggi su meteoweb.eu

