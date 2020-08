Coronavirus, ecco i dati del Ministero della Salute aggiornati al 25 agosto 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) Covid-19, De Luca: 'Campania unica a fare controlli per chi proviene da fuori regione' 23 agosto 2020 Covid-19, obbligo di controllo della temperatura a scuola 24 agosto 2020 Sono stati pubblicati, ... Leggi su avellinotoday

LegaSalvini : ECCO L’ORDINANZA DI #MUSUMECI: 'TUTTI VIA DAGLI HOTSPOT ENTRO DOMANI' - Agenzia_Ansa : Ecco tutto quello che c'è da sapere per il rientro a scuola a settembre, dalla misurazione della temperatura, alle… - Agenzia_Ansa : L'#estate della pandemia, i test e le regole per i rientri a rischio Ecco un a guida #Coronavirus #ANSA - Palermitanos : RT @ilmeteoit: #CORONAVIRUS: basterà un'INIEZIONE per #GUARIRE dal #COVID-19! Ecco cosa è stato scoperto in #TOSCANA - CosenzaChannel : Casi di coronavirus in aumento in provincia di Cosenza. Oggi si registra anche un nuovo ricovero, ma pure cinque nu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco dove fare i tamponi in Puglia nelle strutture pubbliche e private La Repubblica Seat Music Awards a sostegno lavoratori spettacolo

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - La nuova edizione di Seat Music Awards- Viaggio nella musica, lo show della musica in diretta in prima serata su Rai1, il 2 e 5 settembre dall'Arena di Verona, condotto da Carl ...

Coronavirus, regole per la ripartenza delle scuole d'infanzia, centri sportivi e chiese, ecco la nuova ordinanza di Fugatti

TRENTO. Dal pubblico ai singoli eventi sportivi all'utilizzo della mascherina fino al numero di persone che possono partecipare alle celebrazioni religiose. Ma anche novità per l'uso della mascherina ...

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - La nuova edizione di Seat Music Awards- Viaggio nella musica, lo show della musica in diretta in prima serata su Rai1, il 2 e 5 settembre dall'Arena di Verona, condotto da Carl ...TRENTO. Dal pubblico ai singoli eventi sportivi all'utilizzo della mascherina fino al numero di persone che possono partecipare alle celebrazioni religiose. Ma anche novità per l'uso della mascherina ...