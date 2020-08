Coronavirus e scuola, il virologo Caruso: “I tamponi sono più utili delle mascherine” (Di martedì 25 agosto 2020) “L’apertura di scuole, atenei e aziende necessita di monitoraggi mirati e costanti nel tempo,” secondo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia e professore ordinario all’Università di Brescia. In una intervista a La Stampa, Caruso precisa che “non è fondamentale che negli edifici si porti la mascherina, quanto che studenti e lavoratori vengano sottoposti a tamponi preventivi ogni due-tre mesi“. Per quanto riguarda i test, “più se ne fanno più si limita l’epidemia. Ora il tracciamento funziona se qualcuno si presenta in ospedale o dal medico, mentre va potenziato il controllo sul territorio e suggerita la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica a tutte le età per evitare confusioni e coinfezioni“. ... Leggi su meteoweb.eu

