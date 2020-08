Coronavirus e mafia, come le organizzazioni criminali guadagnano dalla pandemia (Di martedì 25 agosto 2020) In uno stato di crisi chi guadagna sono le organizzazioni criminali. Con la caratteristica della velocità e della capacità di lavorare nell’ombra, la mafia oggi (e sempre) è in grado di far avere ai cittadini ciò che lo Stato non riesce a fornire: liquidità immediata. Perché quando si ha necessità di denaro, necessità vera, non importa da chi arriva. L’importante è che ci sia. Così, la mafia cavalca e sfrutta ciò che ha messo in ginocchio l’intero mondo: il Coronavirus. E i bisogni delle persone. >>Leggi anche: Covid, il bollettino di oggi: 878 nuovi contagi, +519 attuali positivi Coronavirus e mafia, dove non arriva lo Stato ci pensano le ... Leggi su urbanpost

datta_pavan : Corona Mafia - il_Giangi : #migranti Perché #Musumeci non firma pure l'ordinanza 'Via la #Mafia dalla #Sicilia entro domani'? #24agosto… - VIBOANTONIO2 : RT @antondepierro: #Mafia La mia battaglia per la verità su via Peio,34 e le collusioni istituzionali che hanno favorito gli amici degli #S… - DanelliGiusepp3 : RT @Acidelius: Tutti hanno gonfiato i dati. Il che testimonia che sono stipendiati dalla mafia finanziaria. Tutti - stevebarzy : @lageloni @lucatelese E mentre i #giornalisti fate cosi, vigliacchi di più di 1 #governo e PdC che sponsorizzate, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mafia Coronavirus: altri 24 nuovi positivi in Sicilia ilSicilia.it Coronavirus e mafia, come le organizzazioni criminali guadagnano dalla pandemia

L’importante è che ci sia. Così, la mafia cavalca e sfrutta ciò che ha messo in ginocchio l’intero mondo: il Coronavirus. E i bisogni delle persone. Dove non arriva lo Stato, quindi ...

Coronavirus, boom di nuovi contagi in Puglia: 46 su poco più di mille test

Sale così a 5.070 il numero dei contagiati finora. I positivi attualmente sono 505, di cui 420 curati a casa e 85 in ospedale. I morti restano gli stessi: 555. I guariti sono 4.010 «La prevenzione nut ...

L’importante è che ci sia. Così, la mafia cavalca e sfrutta ciò che ha messo in ginocchio l’intero mondo: il Coronavirus. E i bisogni delle persone. Dove non arriva lo Stato, quindi ...Sale così a 5.070 il numero dei contagiati finora. I positivi attualmente sono 505, di cui 420 curati a casa e 85 in ospedale. I morti restano gli stessi: 555. I guariti sono 4.010 «La prevenzione nut ...