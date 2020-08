Coronavirus, dopo la guarigione il virus può tornare? Il caso (Di martedì 25 agosto 2020) Arriva da Hong Kong il primo caso di ritorno del coronavirus, dopo la guarigione. Lo comunica un gruppo di ricercatori dell’università di Hong Kong in una nota, spiegando che si tratta di un giovane «apparentemente in buona salute» che «è stato colpito da una seconda infezione da coronavirus, 4,5 mesi dopo la prima». Leggi su vanityfair

TgLa7 : #Coronavirus: altri 52 positivi al Billionaire. Chiude anche il Sottovento dopo un caso tra lo staff - TgLa7 : Flavio #Briatore è ricoverato, dopo aver contratto il #coronavirus, all'ospedale San Raffaele di Milano - ilpost : La Corea del Sud ha richiuso la maggior parte delle scuole di Seul, dopo un aumento dei casi di coronavirus - gongolo11 : RT @FabrizioDelpret: Dopo Bolsonaro e Boris Johnson, anche #Briatore ricoverato per #Coronavirus. Insomma. Anche se non credi al #Covid, i… - SilviaLD78 : RT @FabrizioDelpret: Dopo Bolsonaro e Boris Johnson, anche #Briatore ricoverato per #Coronavirus. Insomma. Anche se non credi al #Covid, i… -