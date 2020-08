Coronavirus, diminuiscono i nuovi positivi. Ma oltre 100 casi in 4 regioni (Di martedì 25 agosto 2020) Sono 878 i nuovi casi di Coronavirus e 4 i morti in Italia nelle ultime 24 ore. I dati del ministero della Salute registrano quindi un calo dei nuovi positivi nonostante l’aumento dei tamponi effettuati: 72.341 (oltre 26mila in più rispetto a ieri). I casi dall’inizio dell’emergenza salgono così a 35.445, i decessi a 35.445. Attualmente i positivi sono 19.714 (+519): 1.058 ricoverati con sintomi (+13 rispetto a ieri), 66 in terapia intensiva (+1) e 18.590 in isolamento domiciliare. Il numero dei dimessi/guariti sale a 206.015 (+353). Per quanto riguarda le regioni, solo il Molise non ha fatto registrare nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre l’incremento più ... Leggi su caffeinamagazine

PARIGI, 25 AGO - Altri 3.304 casi di positività al Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Francia, in aumento rispetto ai 1.955 di ieri ma in diminuzione rispetto ai quasi 5.000 (4.897) ...

AGGIORNAMENTO – Secondo il report fornito dalla Regione, alle 12 del 25 agosto a Piacenza è stato registrato un nuovo positivo in più – non sintomatico – mentre in tutta l'Emilia Romagna i nuovi casi ...

