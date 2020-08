Coronavirus: ci si può riammalare, documentato il primo caso di reinfezione (Di martedì 25 agosto 2020) Dallo scoppio della pandemia di Coronavirus, una delle principali preoccupazioni degli scienziati e dei medici di tutto il mondo è stata la possibilità di una reinfezione da parte dell’uomo. Ad Hong Kong un uomo è risultato nuovamente positivo dopo essere guarito. In Giappone documentato il primo caso di reinfezione da Coronavirus Il primo caso documentato di reinfezione da Coronavirus è in Cina, precisamente ad Hong Kong. Un ragazzo di 33 anni è risultato di nuovo positivo dopo essere guarito dall’infezione da oltre quattro mesi. Secondo quanto riportato dalla rivista medica Clinical Infectious Diseases l’uomo sarebbe stato ... Leggi su notizieora

repubblica : Coronavirus, ci si può ammalare due volte: primo caso confermato di reinfezione - repubblica : Coronavirus, ci si può ammalare due volte: primo caso confermato di reinfezione [di ELENA DUSI] [aggiornamento dell… - caterinabalivo : Stamattina questa lettera ci riflettere su quanto tutto può cambiare e che non si può tornare indietro come scrive… - paolopasquale : @lucapasotti1 Allora 1. Io NON credo che il #coronavirus non esista,credo solo ci siano in giro troppi #Covidioti i… - Tauro_AS : Il coronavirus può colpire chiunque. Ma anche imbattersi nei calembour 'Flavio Briuntore' fa un male cane. -

