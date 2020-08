Coronavirus, calano i contagi: 878 nuovi casi nelle ultime 24 ore con oltre 72mila tamponi. Altri 4 morti (Di martedì 25 agosto 2020) I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 878 nelle ultime 24 ore con 72.341 tamponi effettuati, circa 30mila più di lunedì. Nel Lazio sono stati individuati 143 positivi, in Campania sono stati 138, mentre in Lombardia e Vento 119. oltre 50 contagi si sono registrati anche in Emilia-Romagna (+65) e Piemonte (+57, massimo aumento da giugno). Il Molise è l’unica regione con zero nuovi casi. Altre 4 persone malate sono morte. Gli attualmente positivi sono 19.714, di questi 18.590 si trovano in isolamento domiciliare. Necessitano di cure in ospedale 1.124 infetti: 1.058 sono ricoverati in reparti Covid e 66 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

In Italia i nuovi casi di coronavirus sono 953, quattro invece le vittime. Questi i dati diramati oggi dal ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Diminuiscono di quattro unità rispetto ...

