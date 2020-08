Coronavirus, Briatore ricoverato in condizioni serie: lo dice L'Espresso (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore positivo al Coronavirus e ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo afferma il sito dell'Espresso. L'imprenditore si troverebbe nella struttura da lunedì. Da quanto trapela, non è in ... Leggi su gazzetta

petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - SkyTG24 : Flavio #Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano. I dettagli ?? - SanremoAncheNoi : RT @petergomezblog: L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - AndreCardi : A Briatore auguro una pronta guarigione, nonostante tutto #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #Briatore -