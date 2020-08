Coronavirus, Briatore ricoverato a Milano (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - Milano, 25 AGO - Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus all'ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva. E' ... Leggi su corrieredellosport

petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - TgLa7 : Flavio #Briatore è ricoverato, dopo aver contratto il #coronavirus, all'ospedale San Raffaele di Milano - elisdono : Come ho già scritto, la positività di #Briatore e il suo incontro con l'amico Silvio Berlusconi di pochi giorni pri… - Simo07827689 : RT @SkyTG24: Flavio #Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano. I dettagli ?? -