Coronavirus, Briatore positivo e ricoverato in condizioni serie (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Coronavirus. La notizia è stata anticipata da L'Espresso e il noto imprenditore sarebbe anche in condizioni abbastanza gravi. Ora l'uomo si trova ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.Nei giorni scorsi Briatore era stato protagonista di diverse discussioni anche col Governo per la chiusura del noto locale di Porto Cervo, il Billionaire, che nelle ultime ore è diventato un focolaio di Covid-19, con circa 60 persone dello staff risultate positive al virus dopo essere state sottoposte al tampone.Per la struttura era stata disposta la chiusura il 17 agosto. Briatore aveva partecipato alcuni giorni prima ad alcuni eventi con Vip anche sportivi come l'allenatore del Bologna Sinisa ... Leggi su itasportpress

