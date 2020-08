Coronavirus, Briatore positivo e ricoverato al San Raffaele: condizioni serie (Di martedì 25 agosto 2020) L’imprenditore Flavio Briatore ha contratto il Coronavirus e si trova ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sembrano essere molto serie. Flavio Briatore è risultato positivo al Coronavirus e si è trova attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. A riferirlo è il quotidiano l’Espresso e da quanto si apprende le sue condizioni … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - Corriere : ?? ULTIM'ORA Altra tegola per Briatore: il totale del 'suo' focolaio ora è di 63 contagiati - silviettasr : RT @SkyTG24: L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - dracofelix : RT @SkyTG24: Flavio #Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano. I dettagli ?? -