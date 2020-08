Coronavirus, bollettino sanitario di Deruta: salgono a 4 i positivi, 14 in isolamento (Di martedì 25 agosto 2020) Il sindaco di Deruta Michele Toniaccini ha annunciato il 4 caso di Covid: 'I casi di Covid 19 a Deruta sono saliti a quattro, risultano positivi il padre e la fidanzata del secondo caso di Covid. ... Leggi su perugiatoday

