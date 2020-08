Coronavirus, bollettino 25 agosto: allerta in due regioni (Di martedì 25 agosto 2020) I 63 contagiati Billionaire e il ricovero dello stesso Briatore, più i positivi nello stabilimento Aia nel Trevigiano, influiscono sul bollettino odierno. Coronavirus 25 agosto, foto getty Ad influire sul bollettino quotidiano la nuova impennata di contagi in Sardegna e in Veneto. Nello stabilimento Aia di Treviso sono 184 i dipendenti positivi al Covid, ai quali vanno aggiunti 38 familiari. Per affrontare l’emergenza la produzione nello stabilimento scende al momento del 50%, precauzioni con il distanziamento tra i lavoratori e riduzione dei turni di lavoro. In Europa, la Spagna ha deciso di ricorrere all’esercito per aiutare nella ricerca dei contagiati, mentre la Germania ha registrato quasi 1.300 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Il bollettino del 25 ... Leggi su chenews

