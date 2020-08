Coronavirus, bollettino 25 agosto: 878 nuovi casi e 4 decessi in Italia (Di martedì 25 agosto 2020) Pubblicato il bollettino aggiornato sui numeri macinati dal Coronavirus in Italia: sono 878 i nuovi positivi di oggi, martedì 25 agosto. Sono invece 4 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. I dati mostrano ancora un aumento dei contagi in tutto il Paese. Cotninua ad essere poco rassicurante, il trend rilevato con gli ultimi bollettini … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

