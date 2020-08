Coronavirus, bollettino 25 agosto 2020: + 878 nuovi casi, +4 morti, + 353 guariti (Di martedì 25 agosto 2020) Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 in Italia rivela oggi un trend in lieve calo rispetto a ieri, 878 nuovi casi contro i 953 delle 24 ore precedenti. I tamponi sono stati 72.341, quasi 20mila in più di due giorni fa.In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: - 878 nuovi casi (ieri erano stati 953) - 261.174 casi totali - 4 morti (come ieri) - 35.445 morti in totale - 353 nuovi guariti (ieri erano stati 192) - 66 persone in terapia intensiva (+1, ieri erano 65) - 206.015 dimessi e guariti in totale - 18.590 persone in isolamento domiciliare - 1.058 persone ricoverate ... Leggi su blogo

