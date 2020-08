Coronavirus, Berlusconi negativo al tampone: è in ottima salute (Di martedì 25 agosto 2020) Silvio Berlusconi, a quanto apprende l’ANSA, si è sottoposto al doppio tampone per il Covid ed è il risultato negativo. L’ex premier – fanno sapere da Forza Italia – gode di ottima salute. Il leader di Fi è rientrato ad Arcore come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. L’ex premier si è concesso anche una giornata ad Angera sul lago Maggiore. Il Cavaliere aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, ora ricoverato al San Raffaele per il Covid.L'articolo Coronavirus, Berlusconi negativo al tampone: è in ottima ... Leggi su meteoweb.eu

