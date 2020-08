Coronavirus, Berlusconi negativo al tampone: “È in ottima salute” (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus: Berlusconi negativo al tampone, è in ottima salute Silvio Berlusconi è risultato negativo al tampone per la ricerca del nuovo Coronavirus: lo rivela l’Ansa, secondo cui il Cavaliere si sarebbe sottoposto al doppio tampone per il Covid-19 risultando negativo in entrambi i casi. Il leader di Forza Italia, fanno sapere fonti del partito, “gode di ottima salute”. Berlusconi si è sottoposto al test per la ricerca del Covid-19 dopo la notizia della positività di Flavio Briatore, che l’ex premier aveva incontrato il 12 agosto scorso così come testimoniato da una foto che l’imprenditore aveva postato ... Leggi su tpi

