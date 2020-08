Coronavirus, Berlusconi ha fatto il tampone: “E’ negativo. Gode di ottima salute” (Di martedì 25 agosto 2020) Silvio Berlusconi si è sottoposto al doppio tampone per il Covid ed è risultato negativo. L’ex premier – fanno sapere da Forza Italia – Gode di ottima salute. Il leader di Fi è rientrato ad Arcore come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. L’ex premier … L'articolo Coronavirus, Berlusconi ha fatto il tampone: “E’ negativo. Gode di ottima salute” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

