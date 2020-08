Coronavirus, Bassetti dice no alle mascherine a scuola: "Sarebbe assurdo" (Di martedì 25 agosto 2020) Mariangela Garofano Il professor Matteo Bassetti, infettivologo, ha spiegato ai microfoni di La 7 perchè fare indossare le mascherine ai ragazzi nelle scuole Sarebbe "demenziale" Il 14 settembre gli alunni torneranno tra i banchi di scuola, con una serie di regole che il governo ha varato per la sicurezza dei ragazzi e dei bambini. E proprio riguardo alla sicurezza contro il Covid-19, ci si sta interrogando sull’uso della mascherina durante le lezioni, eventualità che sta facendo discutere. Intervistato su La 7, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, è intervenuto per dare il suo parere di esperto. “Io credo che se tra qualche settimana i nostri figli non potranno andare a ... Leggi su ilgiornale

