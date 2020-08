Coronavirus, Bali ci ripensa e chiude ai turisti fino al 2021 (Di martedì 25 agosto 2020) Bali ci ripensa: una delle destinazioni più ambite e sognate da sempre dai viaggiatori di tutto il mondo, chiude ai turisti fino a fine 2020. In un primo momento, le autorità dell’isola indonesiana avevano annunciato il ritorno degli stranieri a partire dal mese prossimo. Ma il piano è stato rivisto per arginare la diffusione del virus. Leggi su vanityfair

La curva dei contagi da COVID-19 non sembra rallentare e anche Paesi che pensavano di essersi lasciati alle spalle il peggio - dall'Italia alla Francia, passando per Spagna e Germania - stanno facendo ...Sono ancora troppi i contagi da Coronavirus, e così le autorità di Bali hanno scelto la strada più drastica: chiusura definitiva per tutto l’anno agli stranieri. Per tutto il 2020, dunque, i turisti, ...