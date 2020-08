Coronavirus – Aumentano i tamponi ma scendono i positivi, il bollettino aggiornato (Di martedì 25 agosto 2020) Notizie confortanti oggi sul fronte Coronavirus in Italia, solo 4 i morti nelle ultime 24 ore e 353 persone guarite, mentre i nuovi casi di positività sono 878 su 72.341 tamponi. E’ dunque risultato positivo l’1,21% dei tamponi effettuati, il dato più basso degli ultimi dieci giorni. Tra le Regioni più colpite nelle ultime 24 ore troviamo il Lazio con 143 nuovi casi, la Campania (138), il Veneto (119), la Lombardia (119), l’Emilia Romagna (65) e il Piemonte (57). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 261.174 casi totali 35.445 morti 206.015 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 19.714, così suddivisi: 1.058 (+13) ricoverati ... Leggi su sportfair

RegLombardia : Aumentano anche oggi guariti e dimessi (+27) e non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio. Ricordiamo che… - riotta : #coronavirus aumentano i positivi al Billionaire night club #Briatore nuovi 52 casi #focolai - Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - zazoomblog : Coronavirus Italia: aumentano i ricoveri 878 nuovi contagi - #Coronavirus #Italia: #aumentano… - mludodc : RT @IlPrimatoN: Calano i contagi, aumentano i tamponi. In terapia intensiva 66 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Aumentano Coronavirus: aumentano ancora contagi in Calabria, +2 Agenzia ANSA Presentato il bando "Ripartiamo dal Turismo" alla Camera di Commercio di Catanzaro

Catanzaro - Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi e il segretario generale Stefania Celestino hanno presentato, questa mattina, il bando “Ripartiamo dal Turismo”, alla pre ...

Coronavirus in Sardegna, cosa sta succedendo nell’isola

Nell'ultima settimana la Sardegna è stata il territorio con l'aumento più alto di nuovi casi da coronavirus. Va comunque segnalato che i turisti provenienti da altre Regioni italiane che hanno ...

Catanzaro - Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi e il segretario generale Stefania Celestino hanno presentato, questa mattina, il bando “Ripartiamo dal Turismo”, alla pre ...Nell'ultima settimana la Sardegna è stata il territorio con l'aumento più alto di nuovi casi da coronavirus. Va comunque segnalato che i turisti provenienti da altre Regioni italiane che hanno ...