Coronavirus, Antonio Banderas “Sono guarito” (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Antonio Banderas è guarito dal Coronavirus. “Dopo 21 giorni di disciplinata quarantena – annuncia sui social – posso dire di aver superato l'infezione da covid-19. Sono guarito. Il mio pensiero va a coloro che non ce l'hanno fatta e a chi ha sofferto più di me. Auguro tanta forza a chi sta ancora combattendo”. Nel giorno del suo 60esimo compleanno l'attore aveva annunciato di essere positivo.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

