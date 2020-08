Coronavirus, anche la Turchia supera l’Italia per numero di casi. Entro Agosto il sorpasso della Francia, ma nessuno ha i morti del nostro Paese (Di martedì 25 agosto 2020) La Turchia ha appena superato l’Italia per numero totale di casi di Coronavirus: 261.194 contro 261.174. Appena 20 in più, quanto basta per scalzare l’Italia dal 17° posto della classifica dei Paesi con il più alto numero di casi assoluti di Covid-19. Adesso l’Italia è 18ª, ma resta uno dei Paesi più colpiti al mondo in termini di mortalità a causa dell’enorme numero di morti di marzo e aprile. Nonostante il numero, quasi identico, di casi – infatti – l’Italia conta 35.445 morti, ben 586 ogni milione di abitanti (una delle cifre in assoluto più alte del mondo, di gran ... Leggi su meteoweb.eu

matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - TgLa7 : #Coronavirus: altri 52 positivi al Billionaire. Chiude anche il Sottovento dopo un caso tra lo staff - RegLombardia : Aumentano anche oggi guariti e dimessi (+27) e non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio. Ricordiamo che… - Cartabellotta : RT @colvieux: Adoro @Cartabellotta non solo per la sua saggezza implacabile sul #Coronavirus ma anche perché mi ricorda quando facevo le co… - hasDarkHorse : RT @gossipblogit: Antonella Mosetti positiva al Covid-19. Anche lei era in vacanza in Sardegna -