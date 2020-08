Coronavirus: altri 52 positivi al Billionaire (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - CAGLIARI, 25 AGO - Ci sono altri 52 casi di positività al Covid-19 tra il personale del Billionaire, il locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore. L'esito dei tamponi effettuati ... Leggi su corrieredellosport

TgLa7 : #Coronavirus: altri 52 positivi al Billionaire. Chiude anche il Sottovento dopo un caso tra lo staff - MediasetTgcom24 : coronavirus: 953 nuovi casi e altri 4 morti nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus Sardegna, altri 52 positivi al Billionaire - zombificazione : RT @Newsinunclick: Focolaio al #Billionaire: altri 52 positivi nel locale di #Briatore (che criticava le restrizioni) questi buffoni farebb… - Chasingadream85 : RT @SkyTG24: Coronavirus Sardegna, altri 52 positivi al Billionaire -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri

Per le vie del centro città, a Palermo, su tanti cartelli affissi alle vetrine si legge “chiuso per ferie”, ma non tutti i commercianti hanno potuto permettersi le vacanze estive. Le motivazioni sono ...(Teleborsa) - Prosegue in frazionale rialzo la seduta finanziaria per Piazza Affari al pari delle principali Borse Europee, grazie ai segnali distensivi tra Stati Uniti e Cina sul commercio e alle spe ...