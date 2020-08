Coronavirus, 52 nuovi casi collegati al locale Billionaire a Porto Cervo (Di martedì 25 agosto 2020) Il locale Billionaire di Flavio Briatore ha chiuso il 17 agosto dopo alcuni casi di Covid-19 tra gli avventori. Ora ci sono 52 nuovi positivi. Sale il numero di casi di Covid-19 collegati al locale Billionaire a Porto Cervo, discoteca di proprietà di Flavio Briatore. Il locale è stato chiuso il 17 agosto a causa un’ordinanza comunale, che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 1.210 nuovi contagi e 7 morti più di ieri - Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - MediasetTgcom24 : coronavirus: 953 nuovi casi e altri 4 morti nelle ultime 24 ore - lorenzhaus : RT @autocostruttore: Coronavirus, 65 nuovi casi in Sicilia, 58 sono migranti - ReTraScuola : Regolarità e Trasparenza nella Scuola ( R.T.S. ): Oggi 953 nuovi casi di positività al coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi

AGI - Agenzia Italia

Tutto pronto al parco di Serravalle per il via al Beat Garden, lo spin- off di Beat Festival che andrà in scena da mercoledì 26 agosto fino a domenica 30 agosto. Si tratta di un progetto speciale, rea ...Forse sono persino più numerosi dei 400 indicati dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi nell'intervista alla Stampa. Basta contare quelli ereditati dal governo giallorosso e risalire via via fin ...