Coronavirus, 5 nuovi casi a Bergamo Lombardia: 9.879 tamponi, 119 positivi (Di martedì 25 agosto 2020) I dati del 25 agosto sul territorio regionale. Quasi diecimila tamponi eseguiti, 119 positivi, di cui 5 nella Bergamasca. Nessun decesso e rimane stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Leggi su ecodibergamo

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive ... In provincia di Milano si contano 37 nuovi casi. Seguono Brescia (+25), Bergamo (+5), Monza e Brianza ...Altri 12 casi di contagio da Coronavirus in Liguria, ma ancora e per fortuna nessun decesso negli ospedali della nostra regione. I dodici positivi sono così ripartiti: due in Asl1, uno in Asl2, tre in ...