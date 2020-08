Coronavirus: 23,6 milioni di casi e 15,3 milioni di guarigioni nel Mondo, il Perù supera la soglia dei 600mila contagi (Di martedì 25 agosto 2020) Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato dalla Johns Hopkins University, i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo sono ormai oltre 23,6 milioni (23.647.377). Le vittime a livello globale sono 813.022, mentre le guarigioni 15.337.252. Per quanto riguarda in particolare l’America Latina, il Perù ha superato la soglia di 600mila casi mentre in Argentina sono oltre 350mila. Nel paese andino, che conta 33 milioni di abitanti, si sono registrati oltre 6.100 casi nelle ultime 24 ore, portando il totale a 600.438. I decessi giornalieri sono invece in calo, 150, ma il totale è ormai salito a 27.813. In Argentina si sono ... Leggi su meteoweb.eu

